Adana'da gece saatlerinde araçlarıyla Rüzgarlı Tepe mevkisine gelen Ali Can Demir (25), Sinan İlbey (28) ve Semra Yılmaz (44), yanlarına yaklaşan Osman A.’nın (28) silahlı saldırısına uğradı. İddiaya göre saldırgan, iki erkeği araç içerisinde, kadını ise aracın dışındayken defalarca kurşunladı. Olay yerini kan gölüne çeviren şüpheli, saldırının ardından geldiği araçla hızla bölgeden uzaklaştı.
Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde Ali Can Demir, Sinan İlbey ve Semra Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Saldırının ardından geniş çaplı operasyon başlatan polis ekipleri, kaçan şüpheli Osman A.'yı izini sürerek merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan zanlının üzerinde, çifte cinayette kullandığı değerlendirilen tabanca da ele geçirildi.
Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ve savcılığın suç mahallindeki detaylı çalışmalarının ardından, feci şekilde yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ve saldırının sebebiyle ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.