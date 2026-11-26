25 Kasım 2020 tarihinde 60 yaşında hayata gözlerini yuman dünya futbolunun unutulmaz ismi Diego Armando Maradona, ölümünün 6. yıl dönümünde efsaneleştiği İtalya'nın Napoli şehrinde törenlerle yad edildi. Futbol kariyeri boyunca Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Sevilla ve Newell's Old Boys formalarını terleten, 1986 yılında ise Arjantin Milli Takımı'nı Dünya Kupası zaferine taşıyan Maradona için Napoli sokakları ve stadyum çevresinde anma etkinlikleri düzenlendi.

İKİ LİG ŞAMPİYONLUĞU VE UEFA KUPASI

1984 yılında Barcelona'dan Napoli'ye döneminin rekor bonservis bedeliyle transfer olan Maradona, İtalya'nın güneyindeki şehrin futbol tarihini baştan yazdı. Napoli'deki altın çağını 1986-87 sezonunda başlatan Arjantinli yıldız, kaptanlığını yaptığı takımı tarihinin ilk Serie A şampiyonluğuna ulaştırırken aynı sezon İtalya Kupası'nı da kazanarak tarihi bir dubleye imza attı.

1987-88 sezonunda Serie A gol krallığı tacını takan Maradona; 1988-89 sezonunda kulübe UEFA Kupası'nı, 1989-90 sezonunda ise ikinci lig şampiyonluğunu kazandırarak adını Napoli tarihine altın harflerle yazdırdı. Onun gelişi, sadece sportif bir başarı değil, aynı zamanda güney İtalya'nın ülkenin kuzeyindeki köklü ve zengin kulüplere karşı futbol sahasındaki yükselişinin sembolüne dönüştü.

1990 DÜNYA KUPASI KIRILMASI VE VEDA

Maradona ile Napoli halkı arasındaki derin toplumsal ve duygusal bağ, 1990 Dünya Kupası yarı finalinde büyük bir sınavdan geçti. İtalya ile Arjantin'in Napoli'deki San Paolo Stadı'nda karşılaştığı maç öncesinde Arjantin kaptanı Maradona, ülkedeki kuzey-güney ayrımcılığına dikkat çekerek yıl boyunca dışlanan Napolililerden İtalya'yı desteklemelerinin beklenmesini eleştirdi.

Tribünlerde "Diego kalbimizde, İtalya tezahüratlarımızda" ve "Maradona, Napoli seni seviyor ama İtalya vatanımız" pankartlarının açıldığı o tarihi gecede, uzatmaları 1-1 biten maçı penaltılarla kazanan Arjantin finale yükselip Almanya'ya boyun eğdi.

Maradona'nın iki lig şampiyonluğu, bir İtalya Kupası ve bir UEFA Kupası zaferiyle taçlanan yedi yıllık görkemli Napoli serüveni ise 1991 yılında oynanan Bari karşılaşmasının ardından yapılan testlerde kokain tespit edilmesi ve aldığı 15 aylık men cezasıyla son buldu. Efsane futbolcunun kariyeri bu tarihten itibaren düşüşe geçse de Napoli'deki mirası kulüp tarihinin en parlak dönemi olarak hafızalara kazındı.