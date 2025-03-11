Kasım 2020'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Maradona'nın ölümüne ilişkin yürütülen incelemelerde tıbbi bakım sürecinde ciddi eksiklikler tespit edildi. Beynindeki kan pıhtısı nedeniyle ameliyat edilen ve ardından evinde tedavi gören Maradona'nın bakımında kusurlar olduğu iddiasıyla doktorlar ve hemşirelerden oluşan ekip 25 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Sanıklar arasında Maradona'nın kişisel doktoru beyin cerrahı Leopoldo Luque; bir psikiyatrist, bir psikolog, iki doktor ve iki hemşire yer alıyor. Tüm sağlık çalışanları suçlamaları reddederken; dava Buenos Aires'in San Isidro bölgesinde üç yargıçtan oluşan bir mahkeme tarafından yürütülecek.

1986 Dünya Kupası'nda Arjantin'i şampiyonluğa taşıyan ve futbol tarihinin en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilen Maradona, yaşamı boyunca sağlık sorunları; alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele etti. Ölümü, Arjantin başta olmak üzere tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Şimdi ise mahkeme sürecinde, futbol efsanesinin bakımında ihmal olup olmadığı sorusuna yanıt aranacak.