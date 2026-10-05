Türkiye’ye gelen turistlerin ilgisini çeken ve kendine has sunumuyla bilinen Maraş dondurması şovlarından biri, bu kez sosyal medyada tartışmaların odağı haline geldi. Bir dondurma satıcısının yabancı kadın müşterisine dondurma külahıyla yaptığı şov ve elinden dondurma yedirdiği anlara ait görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

Görüntülerin yayılmasıyla birlikte kullanıcılar dondurmacının sergilediği tavrı ve hareketleri değerlendirirken iki farklı görüş karşı karşıya geldi.

"SAYGISIZLIK VE TACİZ" DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİLER

Görüntüleri eleştiren taraf, dondurmacının kadın müşteriye yönelik fiziksel yakınlığını ve hareketlerini aşırı bularak tepki gösterdi. Bu hareketlerin geleneksel şov sınırlarını aştığını savunan bazı kullanıcılar, durumu "fiziksel temasın uygunsuzluğu" ve "taciz" olarak nitelendirdi.

"KADIN HALİNDEN MEMNUN, ŞOVUN BİR PARÇASI"

Eleştirilere karşı çıkan diğer taraf ise turist kadının tepkilerine ve ortamdaki atmosfer dikkat çekti. Kadının şov sırasında güldüğünü, eğlendiğini ve duruma gönüllü olarak eşlik ettiğini belirten kullanıcılar, yapılan hareketlerin Maraş dondurmacılarının yıllardır sürdürdüğü klasik esnaf mizahının bir parçası olduğunu savundu.

Sosyal medyada binlerce yorum alan görüntüler, geleneksel sokak gösterilerinin sınırları konusunda tartışma yaratmaya devam ediyor.