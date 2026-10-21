Fenerbahçe Kulübü, Marco Asensio'nun 3 ay, sahalardan uzak kalacağını açıklamıştı. Asensio, yaşadığı süreçle ilgili ilk kez konuştu.

İspanyol futbolcu sosyal medya hesabından açıklama yayınladı. Asensio, "Geçen sezonun sonunda, sezonun geri kalanında sahaya çıkmamı engelleyen bir sakatlık geçirdim. Hedefimizin önemi göz önüne alındığında, sahada takımımla birlikte şampiyonluğa ulaşabileceğimize inanıyordum. Gelecekte sağlığım açısından belirli riskler oluşturabileceğini göze alarak, beklenenden daha erken takımıma dönmek ve yardım etmek için her yolu denedim.'' dedi.

'ASLA PES ETMEYEN BİRİYİM'

Asensio, ''Ben asla pes etmeyen ve sonuna kadar mücadele etmekten vazgeçmeyen biriyim. Ancak son üç haftadır yaşadığım ağrılar oynamama izin vermediği için durmaya ve tıbbi müdahaleye başvurmaya karar verdik. Zor ve zaman zaman sinir bozucu bir süreç oldu ama çok istekliyim. Bugünden itibaren takım arkadaşlarımla birlikte sahaya dönmek ve tribündeki tüm taraftarlarla yeniden buluşmak için çalışmaya odaklandım. Bana her gün gösterdiğiniz destek ve verdiğiniz güç için teşekkür etmek istiyorum. Yakında, her zamankinden daha güçlü bir şekilde görüşmek üzere.'' ifadelerini kullandı.