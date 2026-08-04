ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile devam eden görüşmelere yönelik açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, "İran ile Hürmüz'ün açılmasında ilerleme kaydettik, çok yakında anlaşma umuyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD HAZİNE BAKANI DA OLUMLU KONUŞTU

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'la müzakerelerin sürdüğünü aktararak, bugün ya da yarın Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin bir anlaşmaya varılması ihtimali olduğunu belirtti.

İran'la müzakerelerin sürdüğünü vurgulayan Bessent, "Bugün ya da yarın (Hürmüz) Boğaz'ı açmak için bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var" ifadesini kullandı.

Bessent, İran'ın Boğaz'dan geçiş ücreti alıp almayacağı sorusuna ise "anlaşmanın boğazda serbest dolaşımı sağlayacağı" yanıtını verdi.

İRAN'DAN HÜRMÜZ AÇIKLAMASI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de yaptığı açıklamada, "ABD ile müzakere halinde değiliz. Umman ile görüşmeler Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerin güvenli geçişine odaklanıyor" demişti.

Öte yandan İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in danışmanı olan eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Muhsin Rızai ise Hürmüz Boğazı'nda İran'ın güzergahı dışında hiçbir güzergahın açılmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini söylemişti.

Rızai "Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukasının devam etmesi Amerikan savaş gemilerini riske atacak. Gemiler boğazın güney güzergahına getirilirse doğrudan hedef alınacaklar” ifadelerini kullanmıştı.