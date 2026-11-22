Mardin’in Nusaybin ilçesinde akşam saatlerinde 4 otomobilin birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Mardin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 47 ACK 604, 33 AND 768, 21 ACV 975 ve 47 ACG 969 plakalı otomobiller henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 4 araçta da hasar oluşurken, kazada 1 kişi yaralandı.

CADDEDE UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve trafik polisleri sevk edildi. Yaralı vatandaş, sağlık görevlilerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Mardin Caddesi bir süreliğine araç trafiğine kapanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik ekipleri ulaşımı yolun yan tarafından çift yönlü olarak kontrollü şekilde sağladı. Kazaya karışan otomobillerin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale dönerken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.