Mardin'in Midyat ilçesi Bağlar Mahallesi Çevre Yolu üzerindeki Tanlar Sitesi'nde 11 Ağustos günü feci bir olay meydana geldi. 5'inci kattaki dairede oturan Bedriye Naz, henüz belirlenemeyen bir nedenle balkondan düştü. Komşuların ihbarı üzerine adrese hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

CENAZESİ ACIRLI MAHALLESİ'NDE TOPRAĞA VERİLDİ

Olay yerine ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Bedriye Naz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Naz’ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak ilçeye bağlı kırsal Acırlı Mahallesi’ndeki aile mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ŞÜPHELİ EŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında polis ekipleri, çiftin olay öncesinde tartıştığı iddiasını değerlendirmeye aldı. Gözaltına alınan eş Levent Naz (32), emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle Midyat Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Levent Naz, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.