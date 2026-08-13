Mardin’in Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Mezitli Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın 1’inci katındaki dairede yükselen alevler kısa sürede yoğun dumana yol açarak apartman koridorlarını ve üst katlardaki daireleri kapladı.

SEPETLİ MERDİVENLE BİNAYA ULAŞILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine hızlıca ulaşan itfaiye ekipleri, bir yandan alt kattaki alevlere müdahale ederken bir yandan da sepetli merdiven yardımıyla duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan vatandaşlara ulaştı.

1'İ BEBEK 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Dumanın sardığı dairelerde mahsur kalan ve dumandan etkilendiği belirlenen 1'i bebek toplam 3 kişi, ekiplerin titiz çalışması sonucu sepetli merdivenle güvenli bir şekilde aşağı indirildi. İlk müdahaleleri olay yerindeki sağlık görevlilerince yapılan 3 kişi, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Dairede hasara yol açan yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla polis ve itfaiye ekiplerince inceleme başlatıldı.