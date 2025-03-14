Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, elektrik direğine çıkan 65 yaşındaki Eyyüp Yılmaz, akıma kapılıp düştü. Ağır yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre Kızıltepe ilçesi kırsal Odaköy Mahallesi'nde Eyyüp Yılmaz, henüz bilinmeyen bir sebeple çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak düştü.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi.
Yaralı Yılmaz, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yılmaz, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Y
Olayla ilgili inceleme başlatıldı