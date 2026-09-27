Mardin'in Kızıltepe ilçesi kırsalında bulunan Yalınkılıç Mahallesi’nde öğle saatlerinde akraba iki aile arasında tansiyon yükseldi.

TARTIŞMA TAŞLI VE SOPALI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Akraba aile üyeleri arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede K.G. (50), M.G. (47), C.G. (40), Ö.G. (36), E.G. (27) ve M.G. (25) vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları darbelerle yaralandı.

JANDARMA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, tarafları ayırarak mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 6 yaralı, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.