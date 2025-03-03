Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, Yalım Mahallesi'nde bir sitenin bahçesinde hareketsiz bir şekilde bulunan 18 yaşındaki Enes Sait E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay, çevre sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle ortaya çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemede, yerde hareketsiz yatan kişinin Enes Sait E. olduğunu ve yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Genç adamın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.