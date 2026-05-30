Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dairede ciddi hasar meydana geldi.

Yangın, akşam saatlerinde İpek Mahallesi’nde bulunan 9 katlı bir apartmanın 5’inci katındaki dairede çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerin diğer dairelere sıçramaması için yoğun çalışma yürüttü. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, daire kullanılamaz hale geldi. Apartman sakinleri ise söndürme çalışmalarını endişeyle takip etti.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.