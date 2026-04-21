Mardin’in Derik ilçesinde çobanlık yapan 38 yaşındaki Emrah Aksu, silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde kırsal Bozok Mahallesi’nde meydana gelen olayda, köyde çobanlık yapan Emrah Aksu, şüpheli veya şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yakınlarının araçla yaralı olarak hastaneye götürmeye çalıştığı Emrah Aksu, sağlık ekipleri tarafından teslim alınıp ilk müdahalesinin ardından Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Aksu, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Emrah Aksu’nun cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

