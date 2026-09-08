Kaza, öğleden sonra Artuklu ilçesine bağlı kırsal Tilkitepe Mahallesi’nde meydana geldi. Nusaybin ilçesindeki özel bir basketbol kulübünün öğrencilerini taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 47 AET 130 plakalı minibüs, Artuklu-Nusaybin kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

YARALI ÖĞRENCİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralanan Z.İ. (11), A.A. (12), S.D. (14), R.A. (12), M.D. (11), R.H. (10), H.Ç. (12), L.V. (12), N.O. (12), S.A. (12), A.A. (12), Z.H.T. (15) ve S.A. (18), ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

ÖĞRENCİLERİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Hastanede tedavi altına alınan 13 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada yaralanan öğrencilerin tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma ve polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. Minibüsün sürücüsünün kimliğinin tespit edilmesine yönelik işlemlerin de sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme devam ediyor.