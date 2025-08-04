Kaza, saat 20.30 sıralarında Nusaybin ilçesi Odabaşı Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
Mehmet Çiftçi yönetimindeki plakası belirlenemeyen tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilip, motor kısmından alev aldı.
Sürücü yanan tırda mahsur kalırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Araçta yapılan incelemede, sürücünün yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Çiftçi’nin cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.