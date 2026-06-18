Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Tepebağ Mahallesi mevkisinde 15 Haziran tarihinde iki grup arasında patlak veren silahlı kavganın dehşet verici görüntüleri ortaya çıktı. Çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen olay anları, adeta aksiyon filmi sahnelerini aratmadı.
Araçlarından hızla inen şahısların ilk olarak birbirlerini acımasızca darbettiği, ardından ise silahlarını çekerek ateş açtıkları görüldü.
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Toplamda 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bu olayın ardından Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen adli soruşturma kapsamında dokuz şüpheli gözaltına alındı.