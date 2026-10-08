Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Hakkında kesinleşmiş 8 yıl 7 ay hapis cezası bulunan S.Ç., jandarma ekiplerinin operasyon düzenlediğini fark edince saklandığı evin kapısını içeriden kilitledi. Elindeki bıçakla kendisine zarar vereceğini söyleyen S.Ç.’nin bulunduğu adrese çok sayıda polis ve jandarma ekibi ile özel harekat personeli ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 SAAT İKNAYA ÇALIŞTILAR Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, ekipler bıçağı boğazına dayadığı belirtilen S.Ç.’yi teslim olması için ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 2 saat süren görüşmelerin ardından S.Ç. ikna edilerek yakalandı. Bu sırada kendisine zarar verdiği belirtilen S.Ç., sağlık ekiplerine teslim edildi. HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI İlk müdahalesi olay yerinde yapılan S.Ç., daha sonra Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Firari hükümlünün hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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