Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı Medrese Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Ata Arasin’den haber alamayan yakınları, durumunu kontrol etmek için evine gitti.
Eve giren yakınları, Arasin’i yerde hareketsiz halde bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Arasin’in yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Mehmet Ata Arasin’in cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Arasin’in kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunda belirleneceği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.