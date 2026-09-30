Kaza, Midyat-Nusaybin yolu üzerindeki Sivrice köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 ABV 366 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
8 KİŞİ YARALANDI
Kazada A.A. (31), Y.A. (20), M.N.D. (17), S.A. (15), M.A. (25), E.A. (18), M.A. (13) ve R.A. (24) yaralandı. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.