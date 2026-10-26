Kaza, akşam saatlerinde Derik ilçesine bağlı kırsal Bayraklı Mahallesi mevkisinde yaşandı. Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 80 HE 365 ve 01 ATT 432 plakalı iki otomobil çarpıştı. Çarpışmada araçlarda bulunan, aralarında bir bebeğin de yer aldığı 6 kişi yaralandı. 2 YAŞINDAKİ ÇOCUK NUSAYBİN'E SEVK EDİLDİ İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 2 yaşındaki Y.T., buradaki ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Küçük çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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