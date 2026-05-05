Olay, Kızıltepe ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat halindeki binanın 5’inci katında kurulan iskelede dış cephe boyası yapan 32 yaşındaki Ercan Sağlam, dengesini kaybederek zemine düştü.

Ağır yaralanan işçi için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Sağlam, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Sağlam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sağlam’ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Ercan Sağlam’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.