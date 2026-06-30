Kızıltepe ilçesine bağlı merkez Sanayi Mahallesi'ndeki ısı yalıtım atölyesinde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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