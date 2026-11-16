Mardin’in Nusaybin ilçesinde boş arazide bıçaklanmış halde bulunan 17 yaşındaki Barış Ş., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Nusaybin ilçesine bağlı Gırnavas Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

17 YAŞINDAKİ BARIŞ KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, hareketsiz yatan kişinin 17 yaşındaki Barış Ş. olduğu ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı belirlendi.

Ağır yaralı gence olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Barış Ş., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin geniş çaplı soruşturması sürüyor.