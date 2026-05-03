MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Ahmetler göreve’ çağrısına rağmen Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde kayyumun süresi uzatıldı. İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyum olarak atanan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun’un görev süresi 4 Temmuz 2026’ya kadar uzatıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Şubat’taki bir konuşmasında “Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmet’ler makama, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir” demiş ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in Mayıs ayı içinde göreve dönebileceği öne sürülmüştü.

SEÇİLMİŞ BAŞKANLAR

31 Mart 2024’te yerel seçimlerinde Ahmet Türk, yüzde 57,4 oyla Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. Aynı yılın kasım ayında Ahmet Türk görevden uzaklaştırılmış, yerine Mardin Valisi kayyum olarak görevlendirilmişti. İBB davası kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer yerine kayyum atanmıştı. Özer, bir yıl sonra serbest bırakıldı.