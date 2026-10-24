Kaza, öğleden sonra Nusaybin ilçesinin Cizre yolu üzerindeki kırsal Tepealtı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına uçtu.

4 ÇOCUK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin araçta yaptığı kontrolde, otomobilde sıkışan Zana Öztürk (5), Mert Öztürk (5), Mehmet Şirin Öztürk (11) ve Lavin Öztürk’ün (9) hayatını kaybettiği belirlendi.

2 KADIN HASTANEDE KURTARILAMADI

Kazada yaralanan Fikriye Öztürk (30) ve Gülcan Öztürk (28), olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden 6 kişinin cenazeleri, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.