Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akşam saatlerinde düzenlenen bir nişan merasimi kanlı ve gergin anlara sahne oldu. Olay, merkez Yenikent Mahallesi’ndeki bir davet evinde meydana geldi.

SALON BİR ANDA SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Salonda neşeli başlayan nişan töreni sırasında gelin ile damat tarafı arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü sözlü tartışma çıktı. Karşılıklı söz düellosunun ardından gerginlik hızla tırmanarak tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü.

Öfkeli taraflar salondaki plastik ve demir sandalyeleri birbirine fırlatırken, davetliler büyük bir korku ve panikle kaçışmaya çalıştı. Salonda başlayan kavga durdurulamayarak sokağa taştı ve mahalle ortasında arbede sürdü.

POLİS MÜDAHALE ETTİ, ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Çevre sakinlerinin ve davetlilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, güçlükle iki tarafı ayırarak kavgayı sonlandırdı. Olayda yaralananlar ayakta tedavi edilirken, kavgaya karıştığı tespit edilen bazı şahıslar gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Gelin ve damat yakınlarının birbirine girdiği, sandalyelerin havada uçuştuğu o anlar ise davetlilerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.