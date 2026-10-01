Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Büyükboğaziye Mahallesi’nde öğle saatlerinde şüpheli bir ölüm vakası yaşandı. KAPISI KIRILARAK GİRİLDİ Edinilen bilgilere göre, evinde tek başına yaşayan 47 yaşındaki Zekiye Can'dan bir süre haber alamayan ve telefon aramalarına yanıt bulamayan yakınları durumdan şüphelendi. Vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, çağrılara karşılık alınamaması üzerine evin kapısını kırarak içeri girdi. CANSIZ BEDENİ YERDE BULUNDU Eve giren ekipler, Zekiye Can’ı yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde 47 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Can'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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