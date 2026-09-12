Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonda, 48 tarihi sikke ile tarihi eser niteliğinde 2 obje ele geçirildi.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kızıltepe ilçesindeki bir ikamette arama gerçekleştirildi.
Yapılan aramada 48 adet tarihi sikke ve tarihi eser niteliğinde 2 adet obje ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Emniyet yetkilileri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.