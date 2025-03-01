Mardin'in Nusaybin ilçesinde TIR ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Nusaybin ilçesi Uluslararası İpekyolu üzeri, hastane kavşağında seyir halinde bulunan sürücülerin ismi öğrenilemeyen 27 AKN 31 plakalı TIR ile 47 H 0403 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs, henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı.
Kazada 4 kişi yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altınan alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.