Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kaymasında bir tesisatçı hayatını kaybetti. Olay, Mezopotamya Mahallesi'nde gerçekleştirilen kanalizasyon çalışması esnasında gerçekleşti.
Çalışma sırasında aniden gerçekleşen toprak kayması, 26 yaşındaki tesisatçı Vedat O.'nun toprağın altında kalmasına sebep oldu. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ekipler, yoğun çabalarla toprak altında kalan Vedat O.'yu çıkarırken, yapılan kontrollerde gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Vedat O.'nun cenazesi, Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatırken, altyapı çalışmalarının güvenliği konusunda daha dikkatli olunması gerektiğine dair çağrılarda bulunuldu.