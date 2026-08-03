Tarihi dokusuyla dikkat çeken Midyat'ta, bölge halkının yaz aylarında serinlemek amacıyla tercih ettiği geleneksel damda uyuma kültürü otel işletmesi tarafından turizme uyarlandı. Bir otel, yabancı misafirleri için teras katına özel yatak alanları kurarak bu deneyimi konaklama imkanına dönüştürdü.

Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde, terasa kurulan yatakların etrafının yüksek ve geniş bir koruyucu sineklik kafesiyle kapatıldığı görüldü. Görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla birlikte konsept sosyal medyada geniş çaplı bir tartışma başlattı.

MARDİN'DEKİ 'DAMDA UYUMA' KONSEPTİ NEDEN TARTIŞMA YARATTI?

Uygulamanın sosyal medyada yayımlanmasının ardından kullanıcılar iki ayrı görüş etrafında bölündü. Tasarımı eleştiren kesim, kapalı sineklik yapısının yapay durduğunu ve bölgedeki geleneksel "taht" kültürünün otantik ruhunu zedelediğini savundu.

Bu görüşü destekleyenler, damda uyuma geleneğinin temel amacının gökyüzüyle engelsiz temas kurmak ve yıldızları izlemek olduğunu belirterek, etrafı kapatılan alanların bu deneyimi sınırladığını dile getirdi.

GÜVENLİK VE KONFOR SAVUNMASINDA HANGİ ARGÜMANLAR ÖNE ÇIKTI?

Öte yandan uygulamanın son derece makul ve gerekli olduğunu vurgulayan geniş bir kitle de oluştu. Güneydoğu coğrafyasında yaz aylarında sıklıkla rastlanan sivrisinek, akrep ve çeşitli böcek risklerine dikkat çekildi.

Bölge iklimine ve canlı çeşidine alışkın olmayan yabancı turistlerin sağlığının korunması gerektiği belirtildi. Yerel kültürün turist konforu ve güvenliği gözetilerek modernize edilmesinin mantıklı bir turizm adımı olduğu ifade edildi.