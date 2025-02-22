Mardin'in Kızıltepe ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulan uyuşturucuyu taksi ile Kızıltepe ilçesine getirip satmak isteyen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, operasyon kapsamında 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yapılan aramalarda, takside ve şüphelilerin evlerinde toplamda 5 bin 500 uyuşturucu hap ve 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe yapılan değerlendirme sonucu, 2 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.