Artuklu ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Halk arasında 'Yukarı Mardin' olarak bilinen, tarihi yapıların bulunduğu bölgedeki 1'inci Cadde'de görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sürücüler, araçlarının farlarını yakarak düşük hızda ilerledi. Yoğun sis nedeniyle tarihi yapılar gözden kayboldu. Polis ekipleri, olası kazaları önlemek amacıyla kent merkezindeki kavşaklarda önlem alıp trafiği yönlendirdi.
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