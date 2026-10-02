Mardin merkezli 10 ilde operasyon: 6 kişi tutuklandı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanal ortamda dolandırıcılık yapan bir suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı. MASAK'tan alınan ham verilerin incelenmesi sonucu, şüphelilerin hesaplarında toplam 700 milyon TL işlem hacmi olduğu belirlendi. 10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mardin merkezli Mersin, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Muş, İstanbul, Gaziantep ve Bitlis'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 30 fişek, 2 şarjör, 14 cep telefonu, 14 SIM kart, 1 tablet, 4 USB bellek ve 1 hafıza kartı ele geçirildi. 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kızıltepe Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin internet ve sanal medya platformları üzerinden araç kiralama, evde ek iş, cep telefonu, oto yedek parça ve tarım ile hayvancılık aletleri satışı vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları öne sürüldü.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.