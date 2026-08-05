Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Çataltepe Mahallesi'nde 3 yaşındaki Eslem Talan, dere kenarında oynarken suya düştü. Küçük çocuğun suya düştüğünü fark eden çevredekiler, Eslem'i sudan çıkardı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan küçük Eslem, ambulansla Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuk, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Çocuğun cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.