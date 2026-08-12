Mardin'in Midyat ilçesi Bağlar Mahallesi'nde, Çevre Yolu üzerinde bulunan Tanlar Sitesi'nde bir kadının balkondan düşmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. DHA'nın haberine göre, 5'inci kattaki dairede oturan Bedriye Naz, henüz belirlenemeyen bir nedenle balkondan düştü.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Naz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Naz'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, olaydan önce Naz ile eşi L.N.'nin tartıştıkları iddiası üzerine L.N., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden L.N.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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