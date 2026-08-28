Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi merkez Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. C.K. isimli kadın, Ravza Caddesi’nde bulunduğu sırada kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla başından vurulan kadın, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. C.K., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. HAYATİ TEHLİKESİ VAR Tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis. olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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