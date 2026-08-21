Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir genç, evinde pompalı tüfekle oynarken kendine yaralandı ve yaşamını yitirdi. Olayda, 18 yaşındaki Mahmut İslam Durak'ın evinde pompalı tüfekle oynarken kendini vurduğu iddia edildi. Yaralı genç, olayın ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Durak kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Mahmut İslam Durak'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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