Aslen Mardinli olan 21 yaşındaki Fatma Soydaş sosyal medya fenomeni olmadan önce muhasebecilik yapıyordu. Daha sonra Tiktok ve Instagram'da içerik üretmeye başlayan Soydaş geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Soydaş'ın Tiktok'ta 221 bin, Youtube'da 282 bin ve Instagram'da 278 bin takipçisi bulunuyor.

Genç fenomen, sunucu Sinem Yıldız'ın Youtube kanalında aylık kazancıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sunucu Yıldız, "Bu Instagram'da özel içerik meselesini anladım. Vallahi çok şaşırdım. Ne kadara abone olunuyor? İnsanlar merak ediyor mu seni? Bakayım daha özel ne içerikler paylaşmış mı diyor?" diye sordu.

'1 MİLYON 200 BİN LİRA'

Soydaş, "Şu an abonelik ücretim 60 lira ve 20 bin civarında abonem var. Bu da yaklaşık 1 milyon 200 bin TL gibi bir gelir yapıyor. Ama dışarıdan göründüğü gibi olmuyor işte, o para hemen öyle hesaba yatmıyor" dedi.

'MUHASEBECİLİKTEN KAZANABİLİR MİSİN?'

Yıldız, "600 bin lira vergi, gider vs. olsa 600 bin lira sana kalıyor. Çok iyi hayatım. Muhasebecilikten bu kadar kazanabilir misin?" şeklinde karşılık verdi.