Mardin'in Marilyn Monroe'su olarak tanıann Melek Akarmut, sosyal medyada yaptığı 15 Temmuz paylaşımlarının ardından tutuklandı.
internethaber'de yer alan habere göre, sosyal medyada @_melekkkarahann_ kullanıcı adıyla paylaşımlarda bulunan Akarmut, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ'cü darbe girişimine ilişkin paylaşımlarda bulundu.
Akarmut, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla başlattığı soruşturma neticesinde gözaltına alındı.
Akarmut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.