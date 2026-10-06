İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘Mardinli Marilyn Monroe’ olarak tanınan Melek Karahan’ın sanal medya hesabından FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine ilişkin suç unsuru içerdiği değerlendirilen paylaşımlar yaptığı iddiasıyla çalışma başlattı. 17 Temmuz’da gözaltına alınan Karahan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Karahan, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan tutuklandı.

Mardin Adliyesi 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde 22 Eylül’de görülen ilk duruşmada, Karahan hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 217/A ve 218’inci maddeleri kapsamında cezalandırılması yönünde esas hakkında mütalaa verildi. Tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılan Karahan, pişman olduğunu belirterek tutuksuz yargılanmayı talep etti. Mahkeme heyeti, Karahan’ın tahliyesine karar verip duruşmayı erteledi.

KARAR DURUŞMASI

Davayla ilgili bugün Mardin 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Melek Karahan ile avukatı Elif Narin Dursun katıldı. Karahan, duruşmada beraatini talep etti. Mahkeme heyeti ise Karahan’ı ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

‘KARAR, HUKUKA AYKIRIDIR’

Duruşmanın ardından Karahan’ın avukatı Elif Narin Dursun, gazetecilere açıklama yaptı. Dursun, “Müvekkilimiz hakkında Mardin 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada Türk Ceza Kanunu 217'nci madde gereğince cezalandırılması noktasında karar kurulmuştur. Bu karar, hukuka aykırıdır. Savunma makamı olarak bu kararı kabul etmemiz mümkün değildir. Müvekkilimiz sadece ifade özgürlüğünü kullanmıştır. Bu karara karşı istinaf yolu açıktır. İstinaf edeceğiz kararı. Hukuki süreci yakından takip ediyoruz” dedi.

‘SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM’

Karahan ise “Mardin’e her zaman faydalı olmaya çalıştım. Hem sokak hayvanlarıyla alakalı hem çevre düzenlemesiyle alakalı, ben suçlamayı kabul etmiyorum. Suç işlemek için de yapmadım o paylaşımı” diye konuştu.