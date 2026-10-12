Mardin’in merkez Artuklu ilçesi ile Kızıltepe ve Yeşilli ilçelerinde etkili olan toz taşınımı, günlük yaşamı zorlaştırdı. Kentteki tarihi yapılar, araçlar, evlerin pencereleri ve balkonları tozla kaplandı. Görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte kent sakinleri de zor anlar yaşadı.

NEFES ALMAKTA ZORLANIYORLAR

Toz taşınımının etkisini hissettirdiği kentte yaşayan Halil Bakay, dışarı çıkmakta zorlandıklarını belirterek, "Maskesiz çıkmıyorum. Tavsiyem kimse maskesiz çıkmasın. Nefes almakta zorlanıyoruz" dedi.

ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN

Uzmanlar, toz taşınımının etkili olduğu bölgelerde özellikle ileri yaştaki kişilerin, çocukların ve solunum sorunu bulunanların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Bu grupların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve toza maruz kalmamaları konusunda uyarıda bulunuluyor.