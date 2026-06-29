Manchester City, Chelsea'nin eski teknik direktörü Enzo Maresca'yı resmen göreve getirdi. İngiliz ekibi, deneyimli teknik adam ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Chelsea, atılan imzaların ardından resmi açıklama yaparak Maresca'nın devre arasındaki ayrılık sürecini ve Manchester City ile yapılan anlaşmayı duyurdu.

GİZLİ TAZMİNAT ANLAŞMASI

Bu sezon yaşanan başarısız tabloyu Maresca'nın ayrılığına bağlayan Chelsea "Enzo Maresca, sezon sonunda Pep Guardiola'nın yerini alma fırsatı olabileceğini kulübümüze bildirmişti ama Aralık 2025'te beklenmedik ve ani bir şekilde görevinden istifa etti. Açıkçası, henüz bir yıl önce Chelsea'ye gelmiş olmasına rağmen aklının ve kalbinin başka bir kulübe ve fırsata odaklandığını gördüğümüz için hayal kırıklığına uğradık.

Hiçbir kulüp sezon ortasında teknik direktörünü değiştirmek istemez. Ancak, sezon sonuna kadar sorumluluklarını yerine getirmeme kararı alması sebebiyle; kulübümüzün oyuncularımızı, taraftarlarımızı ve armamızı korumaktan ve istifasını kabul etmekten başka çaresi kalmamıştı. Mevcut koşullar altında ve kulüpler arasındaki karşılıklı saygı çerçevesinde, Manchester City ile tazminat ödenmesini de içeren gizli bir anlaşmaya varılmıştır." açıklamasını yaptı.

MARESCA ÖZÜR DİLEDİ

Manchester City'ye imza atan Enzo Maresca da Chelsea'den ayrılışına dair konuştu. Deneyimli teknik adam "Chelsea'den ayrılma kararı sadece bana aitti. Chelsea'den istifam, çok iyi bildiğim bir kulüp olan Manchester City'ye katılmam için bana bir yol açtı. Şimdi Manchester City'ye katıldığım için çok mutluyum. Chelsea'den sezon ortasında ayrılmamın kulüpte aksamalara yol açtığını fark ediyorum ve bunun için özür dilerim. Bu ne niyetim ne de isteğimdi." dedi.