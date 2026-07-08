Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi'nde bulunan bir marinada saat 11.30 sıralarında patlama meydana geldi. Bir motoryata ait olduğu belirtilen 8 metre uzunluğundaki lastik botta, temizlik ve bakım çalışması yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı.
Patlamanın etkisiyle lastik botun gaz kolu takılı kaldı. Kontrolsüz şekilde hızlanan bot, iskeleye çarptı. Çarpmanın ardından botta yangın çıktı. Çevrede bulunanların müdahalesiyle alevler söndürüldü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Patlama esnasında botta bulunan ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Güvenlik ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından lastik bot, marinadaki çekek alanına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.