Süper Lig’in 25’inci haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekibin devre arası transfer döneminde yeniden kadrosuna kattığı Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çalışarak en iyi seviyesine ulaşacağını düşündüğünü ifade eden Lemina, “Performansımla ilgili şunu söylemem gerekiyor. Şu anda yüzde 100 değilim. Daha iyi olacak. Ben buraya tarih yazmaya geldim. Kulüple birlikte başarıla imza atacağımı düşünüyorum. Şu anda en iyi seviyemde değilim ama çalışarak en iyi seviyeme ulaşacağımı düşünüyorum” diye konuştu.

"BU FARKI KORUYARAK, ŞAMPİYONLUK YOLUNDA İLERLEMEK İSTİYORUZ"

Fenerbahçe ile aradaki puan farkını koruyarak şampiyon olmak istediklerine dikkat çeken tecrübeli orta saha oyuncusu, “7 puan öndeyiz diyebiliriz bundan sonra. Daha çok çalışarak bu farkı koruyarak, şampiyonluk yolunda ilerlemek istiyoruz. Ben buraya başarılı olmak için geldim. Hem kendi adıma hem kulüp adına tarih yazmak için buradayım” ifadelerini kullandı.

Sahada elinden geleni yapmaya çalıştığını belirten Lemina, “Sakatlığım yok, sadece yorgunluğum var. Yoğun bir maç geçirdik. Ben sahada her şeyimi vermeye çalışıyorum. Melo’ya bu açıdan benzetebilirsiniz. Tabii ki daha çok çalışarak daha fazlasını da vereceğim” şeklinde konuştu.

"GALATASARAY’A DAHA ÖNCEDEN ADAPTE OLMUŞTUM"

Adaptasyon sürecinin iyi geçtiğini belirten Mario Lemina, sözlerini şöyle noktaladı:

“Şu anda iyi geçiyor. Galatasaray’a daha önceden adapte olmuştum. Kulübü biliyorum, taraftar beni biliyor. Burayı ne kadar sevdiğimi de çok iyi biliyorlar. Yaşım 31 olduğu için tabii ki adaptasyonla ilgili sıkıntı çekmiyorum. Dediğim gibi sahada elimden gelenin en iyisini yapacağım.”