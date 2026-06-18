Galatasaray'ın yıldız ismi 32 yaşındaki Lemina, evlilik haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ünlü futbolcu, düğün fotoğraflarına “Bayan ve Bay Lemina. Tüm hayatım ve dahası” notunu düştü.
Çiftin paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, Galatasaray taraftarları ve futbolseverler Lemina ile Neguesha’ya tebrik mesajları yağdırdı.
Lemina’nın geçtiğimiz yıl Neguesha’ya romantik bir evlilik teklifinde bulunduğu biliniyordu. Çiftin Neals ve Isaiah-King isimli iki çocuğu bulunuyor.
Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla taraftarların sevgisini kazanan Lemina, bu kez sahadaki başarısından çok özel yaşamındaki gelişmeyle gündeme geldi.
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