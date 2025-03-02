Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Galatasaray'ın Gaboınlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, maçın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Mario Lemina, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü maçta eksik olan şey tazelikti. Kendimizi de sorgulamamız gerekiyor. Antrenmanlarda üzerine koyarak daha fazla çalışmamız lazım. Bir haftayı çok yoğun şekilde geçirdik. Dinlenmemiz de önemli. Önümüzdeki maç için bir haftamız var. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Ona göre çalışmalarımızı yapacağız.

Sakatlığım yok. Yoğun bir süreç geçirdik. ben de 6 hafta mboyunca oynamadı. Fenerbahçe maçı çok yığun geçti. Her zaman maksimumumu vermeye çalışuyorum. İyi dinlenmem gerekiyor. Bu hafta takım olarak iyi antrenman yapıp bir sonraki maçı kazanacağımıza inanıyorum."