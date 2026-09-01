Meta CEO’su Mark Zuckerberg, bu kez yapay zeka hamleleri veya algoritma güncellemeleriyle değil, sınırları aşan devasa bir gayrimenkul yatırımıyla dünya gündemine oturdu.

Sosyal medya imparatoru ve eşi Priscilla Chan, İrlanda’nın Waterford bölgesinde yer alan, masalları aratmayan tarihi Strancally Kalesi’nin yeni sahipleri oldu.

Nehrin kıyısında 200 yıllık bir tarih

1830 civarında inşa edilen ve Blackwater Nehri’ne tepeden bakan Strancally Kalesi, yaklaşık 200 yıllık köklü bir geçmişe sahip.

Geçtiğimiz yıllarda aslına sadık kalınarak devasa bir restorasyon sürecinden geçen bu tarihi yapı, sadece bir ev değil; içinde kendi hikayelerini barındıriyor.

Zuckerberg çiftinin, ihtişamıyla göz kamaştıran bu mülk için 20 ila 30 milyon avro arasında bir bedel ödediği tahmin ediliyor.

Peki, ünlü milyarder neden İrlanda’da bir kale seçti? Meta Sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, Zuckerberg ailesi Meta’nın uluslararası yönetim merkezinin bulunduğu İrlanda'da daha fazla zaman geçirmek istiyor.

Satın alınan mülk, sadece kaleden de ibaret değil. Tam 440 dönümlük devasa bir araziyi kapsayan bu mülkiyet, aileye tamamen gözlerden uzak, doğayla iç içe ve yüksek güvenlikli bir yaşam alanı sunuyor.

İrlanda’da "zengin yatırımcı" tartışması yeniden alevlendi

Bu göz kamaştırıcı satın alma, İrlanda’da madalyonun diğer yüzünü de ortaya çıkardı.

Zuckerberg’in bu hamlesi, ülkedeki tarihi ve kültürel mirasların "yabancı milyarderler" tarafından satın alınması konusundaki hararetli tartışmaları yeniden tetikledi.

Yerel halk ve analistler, tarihi kalelerin birer birer küresel teknoloji devlerinin kişisel mülkü haline gelmesini derin bir endişe ve merakla takip ediyor.