Son günlerde Hindistan'dan Türkiye'ye karşı yükselen tepki, diplomatik boyutun ötesine taşınmaya başlandı. Türkiye'nin Hindistan-Pakistan geriliminde Pakistan'dan yana tavır alması ve Pakistan'ın Türk yapımı SİHA'ları kullandığı iddiaları, Hindistan'ın Türkiye'ye başta ekonomi olmak üzere birden çok alanda cephe almasına neden oldu.

Hindistan'dan Türkiye'ye yönelen tepkiler; medya, ticaret, turizm, üniversiteler ve eğlence sektörüne kadar geniş bir boykota dönüştü. Türkiye'de henüz tam anlamıyla hissedilmese de Hindistan'da yaşanan gelişmelerin ciddi ekonomik sonuçları olması muhtemel.

TÜRKİYE TATİLİ İPTALLERİ YÜZDE 250 ARTTI

Ankara'nın 'tam ölçekli savaş' riskine dikkat çekerek 'diyalog ve iş birliğiyle Keşmir'de adil ve kalıcı barış' çağrıları Hindistan'da hoş karşılanmadı. Geçen hafta Hindistan yönetimi, Türk firması Çelebi'nin ülkedeki havaalanlarında faaliyet göstermesini engelledi. Economic Times'a göre bu hamlenin ardından başta EaseMyTrip ve MakeMyTrip gibi platformlarda Türkiye tatili iptalleri yüzde 250 oranında arttı.

YÜZDE 1 AMA 20 MİLYAR TL BIRAKTILAR

İngiliz gazetesi The Express'te yayımlanan verilere göre Hintli turistler geçen yıl yabancı turistlerin sadece yüzde 1'ini oluşturmalarına rağmen Türkiye'de bıraktıkları toplam harcama yaklaşık 535 milyon doları (yaklaşık 20 milyar TL) buldu. Ancak boykot çağrılarının etkili olması halinde bu gelir de tamamen kaybedilecek.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin partisi BJP'nin eski bakanlarından Rajeev Chandrasekhar, BBC'ye yaptığı açıklamada "Yurt dışına turist olarak giden her çalışkan Hintli artık şunu biliyor: Kazandığı rupiyi, ülkesinin düşmanlarına yardım eden yerlerde harcamamalı" dedi.

MakeMyTrip adına konuşan bir sözcü ise, "Geçen hafta Hindistanlı gezginler çok güçlü tepkiler gösterdi. Azerbaycan ve Türkiye'ye yapılan rezervasyonlarda yüzde 60 düşüş, iptallerde ise yüzde 250 artış yaşandı" açıklamasını yaptı.

E-TİCARET DEVLERİNDEN AMBARGO

Öte yandan Hindistan'ın en büyük e-ticaret platformları Mintra ve Ajio, Türk markalarını sitelerinden kaldırdı. Mavi; LC Waikiki, Koton ve Trendyol gibi markalar artık listelerde yer almıyor. Ajio'nun bağlı olduğu dev holding Reliance, İstanbul'daki ofisini kapatarak Türkiye'den tekstil alımına son verdiğini duyurdu.

AKADEMİK İLİŞKİLER DE SEKTEYE UĞRADI

Javaharlal Nehru Üniversitesi, İnönü Üniversitesi ile yürüttüğü tüm iş birliklerini iptal ettiğini açıkladı. Bununla birlikte Jamia Milia İslamia ve Chandigark Üniversitesi başta olmak üzere çok sayıda üniversite Türkiye ve Azerbaycan'daki 23 üniversite ile olan ilişkilerini sonlandırdı. Akademik boykot de böylece resmileşti.

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN KONSERLERİ İPTAL

Sanatçılar ve sinema çalışanları da tepki vermekten geri durmadı. Hindistan sinema sendikaları; Western India Cinema Employeees ve All Indian Cinema Workers gibi büyük sendikalar, Türkiye'de film çekimlerini yasaklama çağrısında bulundu. Ünlü Hint şarkıcı Vishal Mra, Türkiye ve Azerbaycan'da sahne almayacağını duyurdu.

İTHALAT VE İHRACAT GERİLEDİ

2024-25 mali yılında Hindistan'ın Türkiye'ye ihracatı 6.6 milyar dolardan 5.2 milyar dolara düştü. Aynı şekilde ithalat da geriledi. Bu veriler, ekonomik bağların zarar gördüğünü açıkça ortaya koyuyor.